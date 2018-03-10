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    криптовалюты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Билл Гейтс
    Билл Гейтс резко высказался против криптовалют
    09:00 01.03.2018
    325Охота на торговцев биткоинами в Украине
    По словам основателя Microsoft, миллиардера Билла Гейтса, анонимность криптовалюты дает возможность отмывать деньги, уклоняться от уплаты налогов и проводить незаконные транзакции.
    Кристин Лагард
    В МВФ сформулировали свое отношение к криптовалютам
    00:34 12.02.2018
    389Охота на торговцев биткоинами в Украине
    По словам главы Международного валютного фонда Кристин Лагард, у операций с криптовалютами "есть темная сторона" и в МВФ активно занимаются противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма при помощи криптовалют.
    Криптовалюта биткойн
    Власти не в состоянии контролировать рынок криптовалют - эксперт
    08:00 11.02.2018
    429Охота на торговцев биткоинами в Украине
    В Украине майнить криптовалюту выгоднее из-за дешевой электроэнергии, считает эксперт в области информационной безопасности компании "ІТ Лаборатория" Андрей Перцюх.
    Социальная сеть Фейсбук
    Facebook намерен блокировать рекламу криптовалют
    10:03 31.01.2018
    125Охота на торговцев биткоинами в Украине
    Нарушающие новые правила Facebook, будут удаляться не только из основного приложения, но и везде, где Facebook продает рекламные возможности, в том числе в Instagram и сети Audience Network.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Криптовалюта биткойн
    Власти не в состоянии контролировать рынок криптовалют - эксперт
    08:00 11.02.2018
    429
    В Украине майнить криптовалюту выгоднее из-за дешевой электроэнергии, считает эксперт в области информационной безопасности компании "ІТ Лаборатория" Андрей Перцюх.
    Кристин Лагард
    В МВФ сформулировали свое отношение к криптовалютам
    00:34 12.02.2018
    389
    По словам главы Международного валютного фонда Кристин Лагард, у операций с криптовалютами "есть темная сторона" и в МВФ активно занимаются противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма при помощи криптовалют.
    Билл Гейтс
    Билл Гейтс резко высказался против криптовалют
    09:00 01.03.2018
    325
    По словам основателя Microsoft, миллиардера Билла Гейтса, анонимность криптовалюты дает возможность отмывать деньги, уклоняться от уплаты налогов и проводить незаконные транзакции.
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