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Девушка из Миссури по имени Брена с удивлением обнаружила у себя дома неизвестного кота. Опубликованный ею видеоролик, в котором она находит неожиданного питомца в вентиляционном люке в полу, за три дня собрал более 439 тысяч лайков.