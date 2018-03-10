Девушка из Миссури по имени Брена с удивлением обнаружила у себя дома неизвестного кота. Опубликованный ею видеоролик, в котором она находит неожиданного питомца в вентиляционном люке в полу, за три дня собрал более 439 тысяч лайков.
Обязательные требования - возраст 1-3 месяца, принципиально рыжий окрас, мужской пол, "отсутствие судимости и преступных намерений", опрятность и соблюдение санитарно-гигиенических и морально-этических норм.
В Киеве прошла международная выставка породистых кошек, где были представлены экзотические персидские, британские, бенгальские, сибирские, бурманские, абиссинская, сомалийские, сиамские и ориентальные кошки.
На кадрах, опубликованных пользователем Borut Birsa в Youtube, кот Тимми с гордым видом возвращается к себе домой, неся в зубах соседского плюшевого тигра. Кот полон решимости разделаться с грозным соперником на своей территории.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Девушка из Миссури по имени Брена с удивлением обнаружила у себя дома неизвестного кота. Опубликованный ею видеоролик, в котором она находит неожиданного питомца в вентиляционном люке в полу, за три дня собрал более 439 тысяч лайков.
Девушка из Миссури по имени Брена с удивлением обнаружила у себя дома неизвестного кота. Опубликованный ею видеоролик, в котором она находит неожиданного питомца в вентиляционном люке в полу, за три дня собрал более 439 тысяч лайков.
В Киеве прошла международная выставка породистых кошек, где были представлены экзотические персидские, британские, бенгальские, сибирские, бурманские, абиссинская, сомалийские, сиамские и ориентальные кошки.
Девушка из Миссури по имени Брена с удивлением обнаружила у себя дома неизвестного кота. Опубликованный ею видеоролик, в котором она находит неожиданного питомца в вентиляционном люке в полу, за три дня собрал более 439 тысяч лайков.
На кадрах, опубликованных пользователем Borut Birsa в Youtube, кот Тимми с гордым видом возвращается к себе домой, неся в зубах соседского плюшевого тигра. Кот полон решимости разделаться с грозным соперником на своей территории.
Девушка из Миссури по имени Брена с удивлением обнаружила у себя дома неизвестного кота. Опубликованный ею видеоролик, в котором она находит неожиданного питомца в вентиляционном люке в полу, за три дня собрал более 439 тысяч лайков.