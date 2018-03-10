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    коты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Видео внезапного появления кота в доме взорвало сеть
    Видео внезапного появления кота в доме взорвало сеть 
    11:08 27.02.2018
    715
    Девушка из Миссури по имени Брена с удивлением обнаружила у себя дома неизвестного кота. Опубликованный ею видеоролик, в котором она находит неожиданного питомца в вентиляционном люке в полу, за три дня собрал более 439 тысяч лайков.
    Новогодний беспредел, животные против елок 
    10:52 20.12.2017
    818
    Если вы уже успели украсить елку, развесить гирлянды и включить лучший новогодний плейлист, то будьте готовы, что ваш кот или пес уже готов испортить праздник.
    Зоозащитники ищут хозяина кота, которому в Чернигове сделали тату
    Зоозащитники ищут хозяина кота, которому в Чернигове сделали тату
    23:18 22.10.2017
    970
    Зоозащитники возмущены владельцем кота, который решил сделать животному татуировку. Фотографии животного в татусалоне были обнародованы в социальных сетях.
    Самый старый в мире кот по кличке Nutmeg
    В Великобритании умер старейший в мире кот
    11:00 15.09.2017
    500
    У животного случился сердечный приступ, и врачи не смогли спасти его. Хозяева отмечают, что очень скучают по питомцу, и с его уходом в их жизнях образовалось пустое место.
    Коты освоили спиннеры
    Модная игрушка для питомца: коты освоили спиннеры 
    21:28 09.07.2017
    759
    Фиджет-спиннер - популярная сегодня игрушка, которая не оставила почти никого равнодушным. Поэтому неудивительно, что к ним добрались и домашние питомцы.
    Дрессированные коты просят еду с помощью звоночков
    Видео котов, просящих еду с помощью звоночков, взорвало сеть 
    14:24 31.03.2017
    524
    В Facebook-аккаунте пользователя 阿中 появилось забавное видео, на котором два кота просят еду с помощью звоночков, которыми в ресторанах подзывают официантов.
    Музей Франка во Львове
    Музей Франко открыл вакансию для рыжего кота "без судимости"
    19:35 18.03.2017
    126
    Обязательные требования - возраст 1-3 месяца, принципиально рыжий окрас, мужской пол, "отсутствие судимости и преступных намерений", опрятность и соблюдение санитарно-гигиенических и морально-этических норм.
    Выставка котов в Киеве
    Международная выставка породистых кошек в Киеве 
    18:49 04.03.2017
    2077
    В Киеве прошла международная выставка породистых кошек, где были представлены экзотические персидские, британские, бенгальские, сибирские, бурманские, абиссинская, сомалийские, сиамские и ориентальные кошки.
    Турецкие коты прошли по следам мировых лидеров на саммите G20
    Турецкие коты прошли по следам мировых лидеров на саммите G20 
    22:46 15.11.2015
    1004Саммит G20 в Турции
    На саммите G20, начавшемся 15 ноября в Турции, приняты беспрецедентные меры безопасности. Однако местным котам удалось обойти охрану и пройти по переговорным площадкам.
    Коты. Архивное фото
    В Киеве проходит Международная выставка породистых кошек
    22:03 31.10.2015
    1280
    На выставке присутствуют коты редких для Украины пород: Рэгдолл, Сомали, Оцикет, Сингапура. Участники прибыли на выставку из разных регионов Украины, из Белоруссии и Израиля.
    Бой кота с тигром взорвал интернет. Видео
    Бой кота с тигром "взорвал" интернет 
    10:07 28.10.2015
    2006
    На кадрах, опубликованных пользователем Borut Birsa в Youtube, кот Тимми с гордым видом возвращается к себе домой, неся в зубах соседского плюшевого тигра. Кот полон решимости разделаться с грозным соперником на своей территории.
    В ЦИК Белоруссии принесли регистрировать кота
    В ЦИК Белоруссии принесли регистрировать кота
    19:24 17.07.2015
    118
    Согласно информации, кота принесли, чтобы зарегистрировать в ЦИК Белоруссии. "Тот орет, вырывается и не хочет идти регистрироваться", - говорится в сообщении.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Видео внезапного появления кота в доме взорвало сеть
    Видео внезапного появления кота в доме взорвало сеть 
    11:08 27.02.2018
    715
    Девушка из Миссури по имени Брена с удивлением обнаружила у себя дома неизвестного кота. Опубликованный ею видеоролик, в котором она находит неожиданного питомца в вентиляционном люке в полу, за три дня собрал более 439 тысяч лайков.
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