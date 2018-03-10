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    космические корабли

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    В США готовятся к запуску новейшего космического корабля Орион. Видео
    В США готовятся к запуску новейшего космического корабля "Орион" 
    05:31 14.11.2016
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    Дайверы ВМС США готовятся к проведению спасательных операций при приводнении капсулы новейшего космического корабля "Орион". Видео тренировок размещено на официальном канале ВМС.
    Старт космического корабля Союз ТМА-18М с экипажем 45/46-й длительной экспедиции на МКС
    "Союз ТМА-18М" пристыковался к МКС в автоматическом режиме
    11:30 04.09.2015
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    Согласно информации, вмешательства экипажа в работу системы автоматического сближения и стыковки "Курс", а также перехода в телеоператорный режим не потребовалось.
    Международная космическая станция
    РФ и США совместно создадут новую космическую станцию - Роскосмос
    07:44 28.03.2015
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    Это будет открытый проект и в нем будут участвовать не только нынешние участники, но и другие страны. Как заявил администратор НАСА Чарлз Болден, часть сегмента этого рынка надо отдать коммерческим компаниям.
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    01:29 10.03.2018
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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