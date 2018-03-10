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    кошки

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Кот и пес путешественники
    Удивительная дружба кота и собаки в семье любителей пешего туризма 
    10:53 29.11.2017
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    Путешествующие "автостопом" Синтия Беннет и ее бойфренд приютили пса Генри в 2014-м. Немного позже пара взяла сиамского котенка Балу. Пес и кот быстро стали неразлучными друзьями, а их совместные фото из походов покорили Instagram.
    Звезда сети, самая умная кошка мира по версии книги рекордов Гиннесса 
    15:11 06.10.2017
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    Кошки тяжелее собак поддаются дрессировке. Владелец кошки по кличке Диджа из Австралии доказал, что это - миф. Австралиец научил пушистого питомца двум десяткам трюков, а выполняет она их с большим удовольствием.
    Клоун Юрий Куклачев
    Куклачев строит дворец кошек в Израиле: придет де Ниро, скажет про кошек
    18:35 27.08.2016
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    Проект на стадии согласования, подбора земельного участка и поиска финансирования. Член муниципального совета Давид Бен-Авраам, поддержавший Куклачева в его начинании, оценивает затраты на возведение здания в полтора-три миллиона долларов.
    Выставка Весенний бал котов в Киеве
    Выставка "Весенний бал котов" в Киеве 
    01:27 28.02.2016
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    В воскресенье, 28 февраля, в Киеве в Украинском доме продолжится международная выставка кошек под названием "Весенний бал кошек". Для заводчиков и владельцев кошек проводятся семинары.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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