Путешествующие "автостопом" Синтия Беннет и ее бойфренд приютили пса Генри в 2014-м. Немного позже пара взяла сиамского котенка Балу. Пес и кот быстро стали неразлучными друзьями, а их совместные фото из походов покорили Instagram.
Кошки тяжелее собак поддаются дрессировке. Владелец кошки по кличке Диджа из Австралии доказал, что это - миф. Австралиец научил пушистого питомца двум десяткам трюков, а выполняет она их с большим удовольствием.
Проект на стадии согласования, подбора земельного участка и поиска финансирования. Член муниципального совета Давид Бен-Авраам, поддержавший Куклачева в его начинании, оценивает затраты на возведение здания в полтора-три миллиона долларов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".