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    коррупция

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Международный валютный фонд. Архивное фото
    The Washington Post: западная помощь развращает Украину
    07:04 10.05.2016
    1187Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Запад вливает в Украину миллиарды долларов, но есть ли реальная польза от этого? Ведь основная часть средств оседает в карманах чиновников и олигархов, не стремящихся проводить в стране реформы, на которые выделяются эти средства.
    Петр Порошенко и Виктор Назаренко. Архивное фото
    Хроника 23 октября: новый глава Госпогранслужбы, Киселева не пускали в Украину
    09:25 24.10.2014
    338Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    О главных событиях минувшего дня - в кратком обзоре от РИА Новости Украина.
    Задержание
    Мэр столицы Хорватии арестован по обвинению в коррупции - СМИ
    01:22 20.10.2014
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    Милан Бандич является главой города с 2000 года. В 2009 году он участвовал в президентских выборах как независимый кандидат.
    Искандер Хисамов
    Антикоррупционные законы без смены системы управления работать не будут - Хисамов
    20:26 10.10.2014
    119Люстрация мусорным баком
    По словам эксперта, "в той экономике, в той системе управления, в том обществе, которое сейчас есть в Украине, невозможно соблюсти законы об антикоррупции".
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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