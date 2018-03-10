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    корова

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    В Харькове по улицам бегала корова. Видео
    В Харькове по улицам бегала корова 
    05:16 05.11.2016
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    В пятницу утром в Харькове по проезжей части дороги на улице Академика Павлова бегала корова. Видео обнародовали в интернете очевидцы необычного происшествия.
    Корова на хайвее в Аризоне устроила переполох. Видео
    Корова на хайвее в Аризоне устроила переполох 
    21:17 15.10.2015
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    Недалеко от столицы Аризоны города Финикс корова выбежала прямо на проезжую часть оживленного хайвея. Животное настолько испугалось движущихся авто, что на протяжении нескольких часов не могла покинуть опасный участок дороги.
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    01:29 10.03.2018
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    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
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    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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