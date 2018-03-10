Недалеко от столицы Аризоны города Финикс корова выбежала прямо на проезжую часть оживленного хайвея. Животное настолько испугалось движущихся авто, что на протяжении нескольких часов не могла покинуть опасный участок дороги.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.