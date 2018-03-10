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    конвой

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Гуманитарный конвой из России. Архивное фото
    Российский конвой с гумпомощью для Донбасса пересек границу Украины
    07:22 22.02.2018
    321Донбасс: новое перемирие
    Для жителей Донбасса колонна из 40 автомобилей везет свыше 430 тонн гуманитарных грузов - детские продуктовые наборы и медицинское имущество. Очередной конвой должен отправиться в Донбасс в марте 2018 года.
    Отправка гуманитарного конвоя для юго-востока Украины. Архивное фото
    В России подготовлена колонна с новогодними подарками для Донбасса
    13:31 20.12.2017
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    По информации пресс-службы МСЧ России, завершено формирование 72-й гуманитарной колонны, в четверг автомобили покинут Донской спасательный центр МЧС и отправятся в Донецкую и Луганскую области.
    Бойцы сирийской армии на юге Алеппо
    Саудовская Аравия обвинила Дамаск в атаке на конвой ООН в Алеппо
    23:42 19.09.2016
    214РФ и США: железный занавес
    По заявлению постоянного представителя Саудовской Аравии при ООН Абдаллы аль-Муаллими, "сирийский режим нанес удар по гуманитарному конвою, который направлялся в Алеппо".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Гуманитарный конвой из России. Архивное фото
    Российский конвой с гумпомощью для Донбасса пересек границу Украины
    07:22 22.02.2018
    321
    Для жителей Донбасса колонна из 40 автомобилей везет свыше 430 тонн гуманитарных грузов - детские продуктовые наборы и медицинское имущество. Очередной конвой должен отправиться в Донбасс в марте 2018 года.
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