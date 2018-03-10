наверх
10.03.201820:10
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    контингент

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Российская боевая авиация на авиабазе Хмеймим в Сирии
    СМИ сообщили о возможности сокращения сил России в Сирии
    04:33 30.10.2017
    224Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По информации СМИ, правительственные войска Башара Асада контролируют около 95% территории республики и для финального наступления на позиции исламистов столь масштабной российской поддержки уже не требуется.
    Масштабные учения ВСУ на житомирском полигоне
    Бортник: США не заинтересованы в малочисленном присутствии Украины в Сирии
    19:45 01.02.2016
    999Бойко, Ахметов и план Порошенко по Донбассу.
    Политолог Руслан Бортник не исключил, что предложение Украины по использованию своих вооруженных сил в операции против ИГ могло бы быть сделано США как знак доброй воли.
    Флаг Великобритании
    Британия усилит военный контингент в Восточной Европе - Минобороны
    21:16 21.06.2015
    85
    В 2016 году Великобритания направит в Восточную Европу тысячу военнослужащих, в 2017-м - еще три тысячи. Четыре британских истребителя Typhoon останутся там и в следующем году.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
    0
    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Все теги