Первого декабря в Брюсселе состоятся министерские консультации при участии с украинской стороны министра иностранных дел Украины Павла Климкина с делегацией Украины, сообщила замминистра экономического развития и торговли – торговый представитель страны Наталия Микольская.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.