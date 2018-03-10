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В Таиланде завершился финал ежегодного конкурса красоты. В конкурсе "Мисс Джамбо" принимают участие пышные дамы. Чем больше лишних килограммов — тем лучше. Вес претенденток должен быть не менее 80 килограммов, но большинство весит гораздо больше.