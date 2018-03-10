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    конкурсы красоты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 25
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    В Таиланде короновали Мисс Дочь Слона
    Слоновья грация и элегантность. В Таиланде прошел конкурс для пышных красавиц 
    15:16 26.02.2018
    350
    В Таиланде завершился финал ежегодного конкурса красоты. В конкурсе "Мисс Джамбо" принимают участие пышные дамы. Чем больше лишних килограммов — тем лучше. Вес претенденток должен быть не менее 80 килограммов, но большинство весит гораздо больше.
    Ксения Чернявская
    Стала известна самая уникальная девушка России
    01:36 11.02.2018
    757
    Титул "Мисс зрительских симпатий" достался Дарье Пахоменко из Воронежа, а звания первой вице-мисс конкурса удостоилась жительница Владивостока Алина Кациева. Всего в конкурсе участвовало 55 девушек из различных городов России.
    Победительница конкурса красоты Светлана Гасс
    Лучшие люди страны. 58-летняя одесситка победила в конкурсе красоты
    10:13 31.12.2017
    1967
    В Болгарии моя мама произвела фурор - никто не мог поверить ,что ей 57 лет. Она завоевала на конкурсе титул Mrs Grandma Globe. В Болгарии ее заметили представители из США и пригласили участвовать в конкурсе Mrs Transcontinental.
    Победительница конкурса красоты Светлана Гасс
    Супербабушка из Одессы, которая в 58 лет победила в конкурсе красоты 
    02:33 31.12.2017
    38994
    Редакции РИА Новости Украина удалось узнать подробности победы одесситки Светланы Гасс в конкурсе красоты для бабушек Mss Transcontinental 2017 в США.
    Конкурс Мисс Франция
    В интернете показали обворожительную "Мисс Францию-2017" 
    09:45 19.12.2017
    1575
    В субботу и воскресенье во Франции избирали самую красивую девушку страны. Финал конкурса "Мисс Франция" прошел в городе Шатору - административном центре департамента Эндр.
    Мисс Вселенная - 2017
    Спортсменка, бизнесвумен и просто "Мисс Вселенная - 2017" 
    11:15 01.12.2017
    2426
    В казино Planet Hollywood в Лас-Вегасе завершился международный конкурс "Мисс Вселенная — 2017", в котором приняли участие 92 девушки. Королевой красоты стала 22-летняя представительница Южно-Африканской Республики Деми-Ли Нель-Питерс.
    Украинка одержала победу в Miss Europe Continental-2017
    Miss Europe Continental-2017: победила украинка
    18:28 26.11.2017
    1319
    Представительница из Украины впервые приняла участие в конкурсе и сразу же одержала победу. Согласно информации, жюри оценивало участниц за равновесие на сцене, яркую индивидуальность, упрямство, амбиции и за красоту.
    Конкурс Мисс Бум-Бум в Сан-Паулу
    Бразильцы определили самую красивую "Мисс Бум-Бум" страны 
    06:44 08.11.2017
    3669
    В Бразилии прошел финал конкурса красоты "Мисс Бум-Бум". Претендентки на звание обладательницы лучших ягодиц продемонстрировали стране естественную женскую красоту натуральных форм.
    Агрессивная сексуальность Голой мисс мира
    Агрессивная сексуальность "Голой мисс мира" 
    03:32 24.09.2017
    4577
    Австралийка Изабель Дельторе в 2015 году стала победительницей конкурса "Голая мисс мира". Узнав, что этот конкурс в 2017 году будет проходить в ее родном Мельбурне, она вновь решила участвовать.
    Обладательница титула Самые красивые ягодицы Китая
    Самая красивая пятая точка Поднебесной 
    15:16 21.09.2017
    8222
    Победительницей конкурса "Самые красивые ягодицы" Гао Циань работает персональным тренером и ведет блог, где выкладывает видео с онлайн-трансляцией своих повседневных дел. Рост юной китаянки — 170 см, вес — 60 кг.
    Международный конкурс красоты Мисс Вселенная-2017
    "Миссис Вселенная-2017": украинку наградили титулом самой красивой женщины
    19:26 02.09.2017
    25254
    На официальной церемонии вручения специальных титулов на международном конкурсе красоты "Миссис Вселенная-2017" самой красивой женщиной Вселенной признали украинку.
    Победительница конкурса Мисс Украина-Вселенная - 2017
    Юная полиглотка стала победительницей конкурса "Мисс Украина-Вселенная" 
    11:51 11.08.2017
    1224
    Над созданием короны победительницы трудились на протяжении нескольких месяцев более 10 ювелиров. В корону закреплены 93 топаза, которым около 2 миллиардов лет, и 1353 бриллианта.
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    Самые красивые девушки Европы 1930 года 
    04:45 26.06.2017
    871
    В этой подборке предлагаем полюбоваться на красавиц, которые блистали в одном из первых европейских конкурсов красоты. А заодно проследить, как поменялись идеалы красоты за это время.
    В Одессе выбрали самую красивую студентку
    В Одессе выбрали самую красивую студентку 
    02:42 25.06.2017
    400
    Конкурс проходил по мотивам киносаги "Звездные войны", с участием Дарта Вейдера и его свиты. Победила студентка Одесского национального университета имени Мечникова Алина Куренкова.
    Мисс СНГ 2017
    Пять составляющих красоты "Мисс СНГ 2017" 
    14:00 07.06.2017
    705
    Жюри финального конкурса "Мисс СНГ 2017", в которое вошли 11 ведущих специалистов сферы — трое из Армении, четверо из России, остальные из других стран СНГ, оценили не только красоту, но и манеры, а также интеллект девушек.
    Финал конкурса Мисс Россия 2017
    Финал конкурса "Мисс Россия 2017": Лорак, Нюша и Елка на подтанцовке 
    05:20 17.04.2017
    1815
    Обладательницей титула "Мисс Россия 2017" и короны стоимостью 1 миллион долларов стала Полина Попова из Свердловской области. Помимо короны победительница получила банковскую карту достоинством 3 миллиона рублей и автомобиль.
    Мисс Россия - 2017 Полина Попова (Свердловская область) на церемонии награждения финалисток конкурса Мисс Россия 2017
    "Мисс Россия-2017" стала Полина Попова
    04:27 16.04.2017
    2386
    Победительнице вручили корону из белого золота, инкрустированную жемчугом и бриллиантами, автомобиль и три миллиона рублей. Полина Попова получила возможность представить Россию на конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".
    Конкурс красоты Севастопольская красавица в Крыму
    Конкурс красоты "Севастопольская красавица" в Крыму 
    06:21 26.02.2017
    1492
    Почетный титул "Севастопольская красавица – 2017" присудили Дане (Данелле) Костышиной. "Первой вице-мисс" стала Диана Нестеренко. А титул "Второй вице-мисс" получила Диана Скрупская.
    Студентка-стоматолог из Франции стала Мисс Вселенной
    Студентка-стоматолог из Франции стала "Мисс Вселенной" 
    22:58 30.01.2017
    640
    Студентка-стоматолог из города Лилль на севере Франции Ирис Миттенэр удостоилась титула самой красивой женщины мира на конкурсе красоты "Мисс Вселенная", проходившем на Филиппинах.
    Представительница Пуэрто-Рико Стефани Дель Валле стала обладательницей титула Мисс мира – 2016
    Представительница Пуэрто-Рико стала "Мисс мира - 2016"
    04:40 19.12.2016
    435
    В пятерку финалистов, помимо представительницы Пуэрто-Рико Стефани Дель Валле, вошли также девушки из Кении, Индонезии, Доминиканской республики и Филиппин.
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    Стала известна самая уникальная девушка России
    01:36 11.02.2018
    757
    Титул "Мисс зрительских симпатий" достался Дарье Пахоменко из Воронежа, а звания первой вице-мисс конкурса удостоилась жительница Владивостока Алина Кациева. Всего в конкурсе участвовало 55 девушек из различных городов России.
    В Таиланде короновали Мисс Дочь Слона
    Слоновья грация и элегантность. В Таиланде прошел конкурс для пышных красавиц 
    15:16 26.02.2018
    350
    В Таиланде завершился финал ежегодного конкурса красоты. В конкурсе "Мисс Джамбо" принимают участие пышные дамы. Чем больше лишних килограммов — тем лучше. Вес претенденток должен быть не менее 80 килограммов, но большинство весит гораздо больше.
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