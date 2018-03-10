наверх
10.03.201820:09
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    конкуренция

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Порошенко и Мингарелли запустили символический таймер безвиза. Архивное фото
    В ЕС резко высказались об авторах законопроекта "Покупай украинское"
    12:36 23.02.2018
    1261Европа открывает для украинцев свои границы
    По словам посла Евросоюза в Украине Хюга Мингарелли, "популисты, которые говорят, что законопроект "Покупай украинское" хорош для Украины - они вам просто врут".
    Поезда
    Допуск частников на рынок перевозок улучшит качество сервиса - Кравцов
    23:45 07.07.2016
    159
    Первый замминистра инфраструктуры Евгений Кравцов прогнозирует, что принятие закона о либерализации рынка перевозок создаст конкуренцию, необходимую для повышения качества услуг и эффективности работы отрасли.
    Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
    Лукашенко спокойно относится к желанию Украины "попробовать хлеба" ЕС
    15:09 11.10.2015
    799
    Лукашенко сомневается в том, сможет ли Украина успешно конкурировать с производителями ЕС. По его словам, сложно выйти на этот рынок, например, с продукцией сельхозпереработки.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
    0
    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Порошенко и Мингарелли запустили символический таймер безвиза. Архивное фото
    В ЕС резко высказались об авторах законопроекта "Покупай украинское"
    12:36 23.02.2018
    1261
    По словам посла Евросоюза в Украине Хюга Мингарелли, "популисты, которые говорят, что законопроект "Покупай украинское" хорош для Украины - они вам просто врут".
    Все теги

    Персоны