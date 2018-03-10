наверх
10.03.201820:09
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    концлагеря

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Тысячи человек принимают участие в Марше живых в польском Освенциме
    "Марш живых" в нацистском концлагере Аушвиц-Биркенау 
    16:51 24.04.2017
    263
    Марш проходит в 75-ю годовщину начала депортации евреев в нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау. Колонна участников направилась из-под исторических главных ворот бывшего лагеря Аушвиц-I к месту, где располагался концлагерь Аушвиц-II Биркенау.
    Вышка концлагеря Аушвиц-Биркенау. Архивное фото
    Польша возобновляет следствие о преступлениях нацистов в лагере Равенсбрюк
    23:16 21.10.2016
    143
    О возобновлении следствия, которое было завершено в 1975 году, сообщается на официальном сайте Института национальной памяти (IPN). Материалы, которые имеются в распоряжении института, уже изучает прокурор из отдела IPN в Щецине.
    Музей Аушвиц-Биркенау в Освенциме
    Глава МИД Польши: концлагерь "Аушвиц-Биркенау" освободили украинцы
    14:55 21.01.2015
    602
    Первый украинский фронт и украинцы освобождали концлагерь в Освенциме, заявил глава МИД Польши Схетына в преддверии 70-й годовщины освобождения концлагеря.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
    0
    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Все теги