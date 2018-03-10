Марш проходит в 75-ю годовщину начала депортации евреев в нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау. Колонна участников направилась из-под исторических главных ворот бывшего лагеря Аушвиц-I к месту, где располагался концлагерь Аушвиц-II Биркенау.
О возобновлении следствия, которое было завершено в 1975 году, сообщается на официальном сайте Института национальной памяти (IPN). Материалы, которые имеются в распоряжении института, уже изучает прокурор из отдела IPN в Щецине.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.