Эксперт по вопросам инфраструктуры Владимир Шульмейстер отмечает, что свежие изменения в законодательстве предусматривают концессию только на новых дорогах, а в Украине за последние несколько лет таких не появилось.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
Эксперт по вопросам инфраструктуры Владимир Шульмейстер отмечает, что свежие изменения в законодательстве предусматривают концессию только на новых дорогах, а в Украине за последние несколько лет таких не появилось.