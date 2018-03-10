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    коллекторы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко.
    Эксперт: без модернизации коллекторных систем мы будем плавать в...
    14:17 26.01.2018
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    После распада СССР в Украине фактически не занимались коллекторными системами, поэтому сегодня на их модернизацию необходимы десятки миллиардов гривен, считает эксперт.
    Счета ЖКХ
    Есть долги - ждите незваных гостей. Работают частные коллекторы
    08:09 08.10.2017
    2642Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    В Украине заработали частные исполнители, которые займутся долгами украинцев. Начнут с банковских кредитов, но правозащитники опасаются, что дойдут и до коммунальных должников. Тем более, что на носу новый отопительный сезон.
    Ростислав Кравец
    Продажа банковских долгов крымчан коллекторам РФ незаконна — Кравец
    16:10 18.07.2017
    638Крымский вопрос. Компенсация или война?
    Старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец заявил в эфире "ГС", что Нацбанк должен ввести санкции и признать те банки неплатежеспособными, которые занимаются продажей кредитов крымчан.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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