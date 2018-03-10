В Украине заработали частные исполнители, которые займутся долгами украинцев. Начнут с банковских кредитов, но правозащитники опасаются, что дойдут и до коммунальных должников. Тем более, что на носу новый отопительный сезон.
Старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец заявил в эфире "ГС", что Нацбанк должен ввести санкции и признать те банки неплатежеспособными, которые занимаются продажей кредитов крымчан.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.