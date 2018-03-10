Двух пострадавших - девушек в возрасте 20 и 21 года - доставили в больницу. Подозреваемую, женщину 41 года, задержали и поместили под стражу. При этом полицейские отмечают, что задержанная не выкрикивала никаких террористических угроз.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".