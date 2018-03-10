По заявлению американских СМИ, военные хакеры США внедрились в электросети и телекоммуникации России, а также в командную систему Кремля, сделав их уязвимыми для атаки с помощью секретного американского кибероружия.
По словам главы Кибернетического командования ВС США Эдварда Кардона, его департамент вместе с Национальной гвардией и резервными силами ищет способ, как набирать и мобилизовать кибер-ополчение, и как им управлять.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".