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    хор

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Денис Вороненков и Мария Максакова. Архивное фото
    На Пасху вдова Вороненкова пела в хоре Владимирского собора
    02:50 17.04.2017
    723Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    Во время Пасхального богослужения во Владимирском соборе в хоре пела вдова убитого экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова - оперная певица Мария Максакова.
    Празднуем Рождество вместе. Огромный хор спел колядки в Киеве. Видео
    "Празднуем Рождество вместе". Огромный хор спел колядки в Киеве 
    01:47 26.12.2016
    1080Год 2016, прощай! Итоги
    Торжественный концерт под названием "Празднуем Рождество вместе" состоялся в Киеве на Европейской площади. Рождественские колядки исполнил хор в рекордном составе. Количество певцов составило около двух тысяч человек.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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