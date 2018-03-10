Перебои с отоплением в Днепре, печальное состояние горбольницы Мариуполя, подорожание хлеба в Сумах, "перезагрузка" ЦИК и новый избирательный закон, а также "продуктовый туризм" на границе с Закарпатьем" - в обзоре регионов от РИА Новости Украина.
Председатель Ассоциации франчайзинга Андрей Кривонос в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что традиционные хлебобулочные комбинаты в Украине закрываются, из-за того, что маленькие пекарни пользуются большим спросом среди населения.
По словам директора департамента продовольствия министерства аграрной политики Дмитрия Шульмейстера, рост цен на хлеб будет связан с сезонными колебаниями, но не коснется так называемых социальных сортов.
В Киеве на 25-30% подорожал хлеб, это уже третье повышение цены в текущем году. Однако подорожали хлебобулочные изделия не только в столице, пишут украинцы в соцсетях. Да и все остальные продукты изрядно выросли в цене.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".