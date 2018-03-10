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    хлеб

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Флаг Украины на здании ЦИК
    ТОП тем Украины: "перезагрузка" ЦИК, отопительный тупик в Днепре
    18:55 29.01.2018
    915
    Перебои с отоплением в Днепре, печальное состояние горбольницы Мариуполя, подорожание хлеба в Сумах, "перезагрузка" ЦИК и новый избирательный закон, а также "продуктовый туризм" на границе с Закарпатьем" - в обзоре регионов от РИА Новости Украина.
    Работа хлебокомбината
    В Украине закрываются мощные хлебобулочные комбинаты - эксперт
    02:33 28.05.2017
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    Председатель Ассоциации франчайзинга Андрей Кривонос в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что традиционные хлебобулочные комбинаты в Украине закрываются, из-за того, что маленькие пекарни пользуются большим спросом среди населения.
    Подорожание хлеба в Киеве. Инфографика
    Подорожание хлеба в Киеве 
    12:56 01.12.2015
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    В первый день зимы в столице подорожал хлеб, сообщили в пресс-службе ПАО "Киевхлеб". О том, как выросли цены, смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
    Мясо индейки. Архивное фото
    Минагропрод анонсировал подорожание хлеба, мяса и молока
    17:32 07.09.2015
    559Экономический кризис
    По словам директора департамента продовольствия министерства аграрной политики Дмитрия Шульмейстера, рост цен на хлеб будет связан с сезонными колебаниями, но не коснется так называемых социальных сортов.
    Выпечка хлеба. Архивное фото
    Обзор соцсетей: время "золотых батонов"
    17:23 13.03.2015
    517Ситуация в экономике Украины
    В Киеве на 25-30% подорожал хлеб, это уже третье повышение цены в текущем году. Однако подорожали хлебобулочные изделия не только в столице, пишут украинцы в соцсетях. Да и все остальные продукты изрядно выросли в цене.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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