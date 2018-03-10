По информации Агентства по защите окружающей среды США, к настоящему моменту не удалось полностью оценить влияние повреждений урагана "Харви" на окружающую среду региона. О разрушениях на опасных объектах в агентстве узнали при помощи снимков с воздуха.
По информации представителя железнодорожной компании CSX Роба Дулитла, по меньшей мере 32 вагона поезда сошли с рельсов, из двух вагонов, перевозивших нефтяной газ и расплавленную серу, произошла утечка, возник пожар.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.