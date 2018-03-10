По информации пресс-службы СБУ, правоохранители проверят среди причин трагедии возможную допущенную служебную халатность должностными лицами, ответственными за осуществление контроля за соблюдением земельного и природоохранного законодательства.
"Причиной пожара на складе боеприпасов в Сватово стала халатность должностных лиц, в частности начальника этого состава. Это служебная халатность должностных лиц", - заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.