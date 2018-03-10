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    хабы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    На месте взрыва на газопроводе в Австрии
    Хроника 12 декабря: военная помощь от США, взрыв на газопроводе в Австрии
    09:29 13.12.2017
    409Транзит газа под угрозой: последствия ЧП в Австрии
    Накануне президент Дональд Трамп подписал военный бюджет США, предусматривающий помощь Украине, ООН обновила данные по жертвам на Донбассе, а в Австрии взорвался один из крупнейших газопроводов Европы.
    На месте взрыва на газопроводе в Австрии
    ЧП на газовом хабе в Австрии: все могло быть хуже
    18:11 12.12.2017
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    По данным оператора газотранспортной системы Словакии Eustream, планируемый объем транзита газа из РФ через Украину в ЕС во вторник снижен в четыре раза по сравнению с фактически поставленным газом в понедельник.
    Газораспределительная станция в селе Боярка
    Украина обогнала Румынию и Болгарию в рейтинге газовых хабов Европы
    10:03 29.11.2017
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    По информации компании "Нафтогаз Украины", для улучшения позиций в рейтинге Европейской федерации энергетических трейдеров Украина должна установить тарифы на внутренних точках входа/выхода из ГТС.
    Аэропорт Борисполь
    Украина может быстро восстановиться как авиахаб - эксперт
    19:30 30.09.2015
    715Закрытое небо. Новые санкции против российских авиакомпаний
    Уникальное стратегическое месторасположение Украины позволяет ей быстро создать транзитный хаб для авиаперелетов, считает глава совета директоров Международного аэропорта "Киев" (Жуляны) Денис Костржевский.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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