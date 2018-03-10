Накануне президент Дональд Трамп подписал военный бюджет США, предусматривающий помощь Украине, ООН обновила данные по жертвам на Донбассе, а в Австрии взорвался один из крупнейших газопроводов Европы.
По данным оператора газотранспортной системы Словакии Eustream, планируемый объем транзита газа из РФ через Украину в ЕС во вторник снижен в четыре раза по сравнению с фактически поставленным газом в понедельник.
Уникальное стратегическое месторасположение Украины позволяет ей быстро создать транзитный хаб для авиаперелетов, считает глава совета директоров Международного аэропорта "Киев" (Жуляны) Денис Костржевский.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".