В интернете появилось видео, на котором снят шокирующий момент обрушения карусели на ярмарке в Китае. Гигантская конструкция с подвешенными к ней на цепях креслами, в которых находились люди, падает вниз с большой высоты.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.