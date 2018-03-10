Около одного миллиона туристов приезжают на традиционный карнавал в Ницце, длящийся две недели и включающий концерты, шествия, фейерверки. Основными мероприятиями карнавала становятся Парад платформ и Парад цветов.
В Рио проходят первые парады школ самбы. Конкуренция в эти выходные максимально высока, поэтому подготовке платформ и костюмов уделяется максимальное внимание. Судьи оценивают и артистичность, и технику, и выбор музыки.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".