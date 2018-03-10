наверх
10.03.201804:42
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    карнавалы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Ослик в образе Трампа стал королем праздника в Мексике. Видео
    Ослик в образе Трампа стал королем праздника в Мексике 
    05:31 03.05.2017
    116Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    Ежегодная "Ослиная ярмарка" прошла в мексиканском городе Отумба. Так люди отдают должное животным, которые трудятся на фермеров круглый год. По традиции ослов наряжают в красочные костюмы.
    Жаркие танцы на традиционном карнавале в Рио-де-Жанейро
    В Рио-де-Жанейро стартовал ежегодный карнавал
    07:39 25.02.2017
    352
    Мэр города евангельский пастор Марсело Кривелла, сославшись на плохое самочувствие жены, отложил начало празднеств до 20:30 по местному времени и сам пропустил церемонию открытия.
    Буйство красок карнавала в Ницце: яркие девушки и гигантский Трамп
    Буйство красок карнавала в Ницце: яркие девушки и гигантский Трамп 
    03:47 23.02.2017
    523
    Около одного миллиона туристов приезжают на традиционный карнавал в Ницце, длящийся две недели и включающий концерты, шествия, фейерверки. Основными мероприятиями карнавала становятся Парад платформ и Парад цветов.
    Меркель посетила ежегодный прием представителей карнавальных сообществ
    Меркель на карнавале 
    01:48 24.01.2017
    204
    Прием, больше похожий на карнавал, прошел в здании Ведомства федерального канцлера в Берлине. Участники пребывали в хорошем настроении, активно позировали перед камерами в компании канцлера.
    Жаркие танцы на традиционном карнавале в Рио-де-Жанейро
    Жаркие танцы на традиционном карнавале в Рио-де-Жанейро 
    04:18 10.02.2016
    2158
    В Бразилии стартовал традиционный карнавал. Крупнейшая страна Южной Америки будет гулять целую неделю. Безусловной столицей карнавала является Рио-де-Жанейро.
    Фестиваль уличных искусств Киевские Огни
    В Киеве прошел фестиваль уличных искусств "Киевские Огни" 
    21:07 19.07.2015
    555
    В Киеве прошел первый фестиваль уличных искусств "Киевские огни". В рамках фестиваля состоялся Карнавал головных уборов и конкурс, где оценивались гости в оригинальных шляпах и аксессуарах.
    В Рио-де-Жанейро проходит карнавал
    В Рио-де-Жанейро проходит карнавал 
    01:36 16.02.2015
    1400
    В Рио проходят первые парады школ самбы. Конкуренция в эти выходные максимально высока, поэтому подготовке платформ и костюмов уделяется максимальное внимание. Судьи оценивают и артистичность, и технику, и выбор музыки.
    Венецианская маска
    В Венеции начался знаменитый ежегодный карнавал
    13:44 08.02.2015
    117
    В образе "ангела" перед многочисленной толпой предстала молодая венецианка Марианна Серена, выбранная в прошлом году во время традиционного конкурса Марий.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Все теги

    Персоны