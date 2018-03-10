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    карикатуры

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Новый выпуск журнала Charlie Hebdo во Франции
    Атака в Барселоне. Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на теракт
    12:47 22.08.2017
    688Смертельный туризм. Теракт в Барселоне
    На страницах сатирического еженедельника появился рисунок с белым фургоном, рядом с которым изображен тореадор, а в шины и крышу автомобиля воткнуты шпага и пики.
    Рабочий день Савченко в фотожабах 
    12:47 23.06.2017
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    Не успели в интернете обсудить изменившийся стиль политика, как нардеп показала главе правительства неприличный жест. В сетях активно начали представлять насколько интенсивно проходит рабочий день Надежды Савченко.
    Открытие выставки карикатур Путь Украины к безвизовому режиму с ЕС, в парке Шевченко в Киеве
    Как украинцы "ползли" к безвизу: в Киеве открылась выставка карикатур 
    21:57 10.06.2017
    826Европа открывает для украинцев свои границы
    В киевском парке Шевченко открылась выставка карикатур "Путь Украины к безвизовому режиму с ЕС". Художники в ироничной форме показали, через что пришлось пройти Украине для достижения поставленной цели.
    Предвыборная карикатура Charlie Hebdo: пудель-Макрон и бульдог-Ле Пен
    Новая карикатура Charlie Hebdo: Макрон-пудель и Ле Пен-бульдог
    17:11 06.05.2017
    386Макрон - новый президент Франции
    На рисунке изображен Эммануэль Макрон в образе довольного пуделя, остриженного "под льва". Рядом с ним - маленький и печальный английский бульдог, в котором угадываются черты второго кандидата - Марин Ле Пен.
    Над чем смеялись украинцы в 2016. Лучшие фотожабы
    Над чем смеялись украинцы в 2016. Лучшие фотожабы 
    05:36 01.01.2017
    7445Год 2016, прощай! Итоги
    В связи с политическими событиями на украинском политическом Олимпе в 2016 году отечественное интернет сообщество выплеснуло множество карикатур на всех известных персонажей.
    Карикатура на российских болельщиковна страницах свежего номера французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo
    Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на российских болельщиков
    23:05 15.06.2016
    1161В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    На картинке изображен обрюзгший и небритый мужчина с рассеченной щекой и подбитым глазом, держащий во рту сигарету, а в руке - окровавленную бейсбольную биту.
    Обнаженная Ким Кардашьян: лучшие фотожабы
    Обнаженная Ким Кардашьян: лучшие фотожабы 
    02:59 10.03.2016
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    В понедельник американская телеведущая Ким Кардашьян опубликовала в Instagram и Twitter фотографию ню. И подписала снимок очень оригинально — "Когда тебе нечего надеть".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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