Не успели в интернете обсудить изменившийся стиль политика, как нардеп показала главе правительства неприличный жест. В сетях активно начали представлять насколько интенсивно проходит рабочий день Надежды Савченко.
В киевском парке Шевченко открылась выставка карикатур "Путь Украины к безвизовому режиму с ЕС". Художники в ироничной форме показали, через что пришлось пройти Украине для достижения поставленной цели.
На рисунке изображен Эммануэль Макрон в образе довольного пуделя, остриженного "под льва". Рядом с ним - маленький и печальный английский бульдог, в котором угадываются черты второго кандидата - Марин Ле Пен.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".