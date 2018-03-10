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    каникулы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Школьница. Архивное фото
    Регионы и Киев: "газовые" каникулы порвали страну
    18:37 05.03.2018
    1902Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Конфликт из-за газа стал демонстрацией того, что политика центральных властей все больше возмущает и раздражает украинские регионы, усиливая стремление в сторону федерализации.
    Школьники
    Оснований для продления в Киеве школьных каникул нет – КГГА
    20:44 09.01.2016
    2065
    Департамент образования и науки, молодежи и спорта КГГА опроверг информацию о продлении каникул. Решение о продлении каникул может приниматься исключительно по рекомендации санитарно-эпидемиологической службы.
    Обучение в школах
    Крымских школьников отпустили на каникулы до понедельника
    23:38 24.11.2015
    116Энергоблокада: Крым без электричества
    Детские дошкольные учреждения и школы полуострова до следующего понедельника работать не будут, объявлены каникулы, сказал в Симферополе глава республики Сергей Аксенов.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
    0
    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Школьница. Архивное фото
    Регионы и Киев: "газовые" каникулы порвали страну
    18:37 05.03.2018
    1902
    Конфликт из-за газа стал демонстрацией того, что политика центральных властей все больше возмущает и раздражает украинские регионы, усиливая стремление в сторону федерализации.
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