Как заявил экс-премьер Франции Франсуа Фийон, при его президентстве внешняя политика будет строиться исключительно в интересах Франции. По его словам, он не будет менять свою программу под воздействием "требований микрокосма" и "двигаться зигзагами".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.