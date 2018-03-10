В Китае есть множество ресторанов, которые применяют технологию распознавания лица, чтобы идентифицировать клиентов - они используют ее, чтобы предугадывать их эмоции, говорит эксперт по информационной безопасности.
Камера фиксирует превышение скорости, после чего информация передается в центр обработки данных Национальной полиции, где обрабатывается оператором – полицейским с использованием имеющихся баз данных МВД.
Камеры помогут работникам милиции, которые дежурят на блокпостах. С инициативой установить видеонаблюдение на основных автомагистралях Сумской области выступил начальник местного управления СБУ Юрий Гончаров.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".