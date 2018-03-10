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    камеры

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    В Германии задержали мужчину на тракторе, который сбивал камеры за 600 тысяч евро
    В Германии тракторист сбивал дорожные камеры за 600 тыс евро
    11:32 13.12.2017
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    Инцидент произошел в небольшом городке Гернсхайм в федеральной земле Гессен. Полиция заявила, что 63-летний мужчина намеренно сбивал камеры и нанес ущерб на сумму около 600 тыс евро.
    Apple представила новый iPhone X
    Системой распознавания лиц от Apple воспользуются спецслужбы и мошенники
    17:30 17.09.2017
    186
    В Китае есть множество ресторанов, которые применяют технологию распознавания лица, чтобы идентифицировать клиентов - они используют ее, чтобы предугадывать их эмоции, говорит эксперт по информационной безопасности.
    Метро Киева
    В киевском метро установят камеры для распознавания лиц
    13:14 13.09.2017
    104
    По словам руководителя проекта "Kyiv Smart City" Юрия Назарова, в зависимости от количества входов-выходов на отдельной станции метро, планируется установить от 4 до 10 видеокамер на одной станции.
    Аналитический центр в Мариуполе
    Угрозы терактов в Мариуполе помогут предотвращать "умные" камеры - спецкор
    23:38 24.12.2016
    87Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Спецкор "Голоса Столицы" из Мариуполя Тимофей Львутин рассказал, что новое оборудование способно не только распознавать лица и номера автомобилей, но и фиксировать выстрелы и взрывы.
    Виталий Кличко. Архивное фото
    Кличко: за киевлянами будут наблюдать восемь тысяч видеокамер
    19:57 01.10.2016
    1009
    По словам Кличко, на руках у граждан - большое количество незарегистрированного оружия. Поэтому было увеличено финансирование программы "Безопасная столица".
    NASA разработала камеру, способную снять огонь ракетного двигателя. Видео
    NASA разработало камеру, способную снять огонь ракетного двигателя 
    01:48 09.08.2016
    487
    NASA успешно испытало новую камеру, которая позволила специалистам агентства получить изображение огня ракетного двигателя. Видео, записанное NASA, стало первым изображением подобного пламени.
    Комплекс автофиксации нарушений ПДД. Архивное фото
    В Киеве и Одессе 3 камеры за 6 часов работы насчитали нарушений на 3 млн грн
    15:28 04.07.2016
    885День полиции: успех или провал?
    Камера фиксирует превышение скорости, после чего информация передается в центр обработки данных Национальной полиции, где обрабатывается оператором – полицейским с использованием имеющихся баз данных МВД.
    Автомобили ОБСЕ
    Миссия ОБСЕ установила и запустила первую камеру видеонаблюдения в ДНР
    10:22 16.04.2016
    1627Донбасс: мир или война.
    Согласно информации, Александр Хуг совместно с Рустамом Мурадовым прибыли на территорию шахты "Октябрьская", что расположена в районе донецкого аэропорта, для установки камеры видеонаблюдения.
    Камера видеонаблюдения
    Блокпосты в Сумской области оснастили камерами видеонаблюдения
    08:35 02.08.2015
    163
    Камеры помогут работникам милиции, которые дежурят на блокпостах. С инициативой установить видеонаблюдение на основных автомагистралях Сумской области выступил начальник местного управления СБУ Юрий Гончаров.
    Флаг Словакии
    Словакия установит на границе с Украиной камеры наблюдения на $1,46 млн
    22:32 14.06.2015
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    Сейчас на словацко-украинской границе уже установлены несколько сотен камер наблюдения. Новое оборудование будет установлено на отрезке протяженностью около шести километров.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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