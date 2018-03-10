Как отметил Порошенко в ходе выступления на форуме депутатов местных советов от партии "БПП "Солидарность", не все министры сегодня оправдывают и отвечают тем критериям, которые ждет от них украинское общество.
Согласно информации, заседание посвящено обсуждению последствий терактов во французской столице. Участники встречи обсудят вопросы обеспечения безопасности и координации властей в сложившихся условиях.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".