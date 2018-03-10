Эксперт по вопросам права Евгений Пронин считает, что в стране необходимо дополнительно создать сотни центров бесплатной правовой помощи, чтобы малообеспеченные люди имели возможность получать консультации, а юристов обеспечить работой.
По мнению экс-судьи Михаила Жернакова, в Украине достаточно квалифицированных юристов для обновления системы правосудия. Кроме того, для успешной реализации судебной реформы нужно устранить влияние президента и Рады на служителей Фемиды.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.