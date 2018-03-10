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    юристы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Сергей Лещенко
    Лещенко: известный американский прокурор не против работать в Украине
    06:10 27.06.2016
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    Американский прокурор Марта Берш, которая вела дело Павла Лазаренко, приехала в Киев встретиться с руководством НАБУ и прочитать лекцию детективам о расследовании сложных международных схем.
    Фемида - богиня правосудия
    Центры юридической правовой помощи по всей стране: цели и необходимость
    17:42 01.05.2016
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    Эксперт по вопросам права Евгений Пронин считает, что в стране необходимо дополнительно создать сотни центров бесплатной правовой помощи, чтобы малообеспеченные люди имели возможность получать консультации, а юристов обеспечить работой.
    Молоточек судьи
    Судебная реформа это абсолютная независимость от политиков — Жернаков
    18:37 11.10.2015
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    По мнению экс-судьи Михаила Жернакова, в Украине достаточно квалифицированных юристов для обновления системы правосудия. Кроме того, для успешной реализации судебной реформы нужно устранить влияние президента и Рады на служителей Фемиды.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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