наверх
10.03.201820:07
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    юмор

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Митинг под офисом 1+1 против гомофобной сценки Квартала
    Обиженные украинцы. От "Буратины" Зеленского до "комиссаров" Урганта
    09:44 08.01.2018
    3285Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    "Кто в армии служил - тот в цирке не смеется", - фраза из популярного анекдота как нельзя лучше подходит к современным украинским реалиям. Отсутствие чувства юмора регулярно становится поводом для громких скандалов.
    Руслан Бортник
    Бортник: проблема "95 квартала" в том, что они "шуты не того короля"
    17:01 13.09.2016
    8529"Квартал" пошутил - скандал на весь мир
    Исторически Шут был символическим близнецом короля. Ему позволялось больше, чем кому-либо, под видом шутки он мог говорить о том, что другим было не дозволено, отметил политолог Руслан Бортник.
    Владимир Зеленский
    Смех сквозь слезы. Все скандалы Зеленского
    15:35 12.09.2016
    7836"Квартал" пошутил - скандал на весь мир
    "Квартальщик" Владимир Зеленский за последние несколько лет не раз оказывался в центре скандалов и не только в Украине. На этот раз волну общественного негодования вызвало выступление в Юрмале, в котором он сравнил Украину с "актрисой из немецких фильмов для взрослых".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
    0
    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Все теги