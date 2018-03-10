"Кто в армии служил - тот в цирке не смеется", - фраза из популярного анекдота как нельзя лучше подходит к современным украинским реалиям. Отсутствие чувства юмора регулярно становится поводом для громких скандалов.
"Квартальщик" Владимир Зеленский за последние несколько лет не раз оказывался в центре скандалов и не только в Украине. На этот раз волну общественного негодования вызвало выступление в Юрмале, в котором он сравнил Украину с "актрисой из немецких фильмов для взрослых".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.