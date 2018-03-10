Растаял снег, а вместе с ним… асфальт. В последние дни публикации примерно такого содержания буквально заполонили украинский сегмент соцсетей. И поступают они со всей страны. Что же пишут о состоянии весенних дорог украинцы?
Трасса Н-14 "Николаев – Кировоград" усеяна ямами и в скором времени может стать абсолютно непроходимой для легковых машин. По свидетельству очевидцев, между Николаевом и селом Воссиятским "дорога растаяла вместе со снегом".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.