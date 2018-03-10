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    ямы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Яма, в которую упал военный центре Николаеве
    Стали известны причины гибели военного, упавшего в яму в центре Николаева
    10:38 20.12.2017
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    По информации СМИ, согласно данным судебно-медицинской экспертизы, военнослужащий, разбившийся насмерть в яме в центре Николаева находился в состоянии алкогольного опьянения.
    Ямы на дорогах в Киеве
    Соцсети разбирались, почему хороший асфальт на дороге не валяется
    18:09 27.02.2017
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    Растаял снег, а вместе с ним… асфальт. В последние дни публикации примерно такого содержания буквально заполонили украинский сегмент соцсетей. И поступают они со всей страны. Что же пишут о состоянии весенних дорог украинцы?
    Со снегом растаял последний асфальт на трассе Николаев-Кировоград
    Со снегом растаял последний асфальт на трассе Николаев-Кировоград 
    05:37 05.02.2016
    531Зима в Украине. Что ни день, то тепловой рекорд
    Трасса Н-14 "Николаев – Кировоград" усеяна ямами и в скором времени может стать абсолютно непроходимой для легковых машин. По свидетельству очевидцев, между Николаевом и селом Воссиятским "дорога растаяла вместе со снегом".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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