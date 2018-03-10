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    ядерная война

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Вице-президент США Майк Пенс
    США максимально усилят давление на КНДР - Пенс
    06:14 12.02.2018
    71Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По словам вице-президента США Майка Пенса, кампания США по оказанию максимального давления на Северную Корею продолжится и будет более интенсивной.
    Авианосец Теодор Рузвельт вышел на боевое дежурство. Видео
    Новое обострение на Корейском полуострове. США начали крупнейшие учения ВВС 
    04:54 04.12.2017
    694Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    США и Южная Корея на фоне ракетных испытаний в КНДР начинают в понедельник военные учения под кодовым названием Vigilant ACE, которые, по данным южнокорейских СМИ, станут самыми крупномасштабными в истории.
    Флаги США и России
    МИД Южной Кореи: развитие отношений РФ и США поможет решить вопрос КНДР
    06:17 27.11.2017
    90Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По словам спецпредставителя южнокорейского МИД по миру и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуна, отношения между США и Россией "стали терять темп развития после крымского вопроса, их нужно восстанавливать".
    Здание министерства иностранных дел РФ в Москве
    МИД РФ: существует апокалиптический сценарий событий в Северо-Восточной Азии
    04:56 27.11.2017
    531Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По словам замглавы МИД РФ Игоря Моргулова, существует апокалиптический вариант развития событий в Северо-Восточной Азии, Россия надеется, что хватит здравого смысла у регионального сообщества, чтобы этот негативный сценарий не реализовался.
    Ядерные испытания в КНДР
    "Выживальщики": жизнь в ожидании конца света
    08:06 01.10.2017
    16575
    Ажиотаж вокруг возможного наступления конца света уже породил целый бизнес по сооружению подземных бункеров для долгосрочного укрытия в них людей.
    Противоракетная система THAAD
    Угрозы от КНДР: союзники создают коалицию
    12:01 05.09.2017
    235Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Министерство обороны Южной Кореи заявило о планах по скорому размещению дополнительных четырех пусковых установок в рамках размещения системы ПРО США THAAD.
    Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-12
    Кому по силам остановить КНДР?
    10:10 05.09.2017
    921Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Если сейчас не придержать Северную Корею, страна действительно создаст оружие, которое будет нести угрозу мировому порядку, убежден военный эксперт Олег Стариков.
    Здание МИД РФ
    В МИД России заявили о риске силового конфликта в ситуации вокруг КНДР
    23:42 13.08.2017
    210Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, ситуация на Корейском полуострове подошла очень близко к потенциальной возможности силового конфликта.
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    В США пользователи усиленно ищут информацию по теме "как пережить ядерный удар"
    13:54 11.08.2017
    146Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    В поисковых запросах в интернете популярность фразы "Как пережить ядерный удар" в несколько раз превысила показатели традиционно популярных вопросов "Как разбогатеть" и "Как прославиться".
    Шедевры идеологической машины КНДР: стрелки уничтожают США. Видео
    Шедевры идеологической машины КНДР: стрелки уничтожают США 
    23:24 26.03.2017
    449Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Государственное издание КНДР DPRK Today обнародовало видеоролик, в котором имитируется уничтожение американских военных командой северокорейских стрелков.
    Пуски баллистических ракет КНДР
    КНДР угрожает уничтожить Сеул и базу США на острове Гуам
    03:26 23.09.2016
    396Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    В заявлении Центральное телеграфное агентство Кореи утверждается, что "ядерные боеголовки Корейской народной армии в качестве наказания превратят Сеул в пепел".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Вице-президент США Майк Пенс
    США максимально усилят давление на КНДР - Пенс
    06:14 12.02.2018
    71
    По словам вице-президента США Майка Пенса, кампания США по оказанию максимального давления на Северную Корею продолжится и будет более интенсивной.
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