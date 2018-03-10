США и Южная Корея на фоне ракетных испытаний в КНДР начинают в понедельник военные учения под кодовым названием Vigilant ACE, которые, по данным южнокорейских СМИ, станут самыми крупномасштабными в истории.
По словам спецпредставителя южнокорейского МИД по миру и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуна, отношения между США и Россией "стали терять темп развития после крымского вопроса, их нужно восстанавливать".
По словам замглавы МИД РФ Игоря Моргулова, существует апокалиптический вариант развития событий в Северо-Восточной Азии, Россия надеется, что хватит здравого смысла у регионального сообщества, чтобы этот негативный сценарий не реализовался.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".