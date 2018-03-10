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Самого известного обвиняемого в государственной измене журналиста Руслана Коцабу по этой не шуточной статье оправдал Ивано-Франковский апелляционный суд, но в то же время в Украине, это не единственный подобный процесс. Изменников родины у нас, оказывается, пруд пруди.