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    измены

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Руслан Коцаба. Архивное фото
    Госизмена стала частой. Дело Коцабы создало прецедент
    17:14 15.07.2016
    1425СБУ и Бердник, пограничники и Монтян
    Самого известного обвиняемого в государственной измене журналиста Руслана Коцабу по этой не шуточной статье оправдал Ивано-Франковский апелляционный суд, но в то же время в Украине, это не единственный подобный процесс. Изменников родины у нас, оказывается, пруд пруди.
    Флаг США
    Об измене интересов Украины со стороны США речь не идет - посол
    22:26 17.05.2015
    535Донбасс. Замороженный конфликт
    Как отметил посол по особым поручениям Дмитрий Кулеба, Соединенные Штаты, официально не входя в нормандский формат, играют очень важную роль и готовы к ее дальнейшему усилению.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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