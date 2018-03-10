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Порошенко в Давосе искал новых инвесторов для Украины, причем искал так тщательно, что нашел лишь тех, кто уже имеет предприятия в нашей стране. Повышенный интерес иностранных инвесторов к Украине существует только в речах президента и членов правительства.