Главный специалист Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Виктор Петрук в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что инвесторам невыгодно вкладывать средства в Подольско-Воскресенский мост, потому что там будет низкий пассажиропоток.
Порошенко в Давосе искал новых инвесторов для Украины, причем искал так тщательно, что нашел лишь тех, кто уже имеет предприятия в нашей стране. Повышенный интерес иностранных инвесторов к Украине существует только в речах президента и членов правительства.
По словам эксперта, нужно показать, сколько реально стоит уголь. "Необходимо, чтобы зарубежные компании вышли на этот рынок, сформировалась равновесная цена. Тогда будет понятно, что нужно реально включать в тариф", - отметил он.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.