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    инвесторы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Строительство Подольско-Воскресенского моста в Киеве
    Инвесторам не выгодно вкладывать в строительство Подольского моста - Петрук
    04:17 19.04.2017
    241Стрельба в Киеве. Разборки с участием нардепа
    Главный специалист Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Виктор Петрук в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что инвесторам невыгодно вкладывать средства в Подольско-Воскресенский мост, потому что там будет низкий пассажиропоток.
    Петр Порошенко в ходе визита в Давос
    Алло, мы ищем инвесторов! Порошенко в Давосе
    18:45 22.01.2017
    5194Давос-2017 и новый мировой порядок
    Порошенко в Давосе искал новых инвесторов для Украины, причем искал так тщательно, что нашел лишь тех, кто уже имеет предприятия в нашей стране. Повышенный интерес иностранных инвесторов к Украине существует только в речах президента и членов правительства.
    Добыча угля. Архивное фото
    В Украине нужно создать прозрачный механизм торговли углем - эксперт
    10:09 01.08.2015
    583Энергетика Украины в режиме ЧП.
    По словам эксперта, нужно показать, сколько реально стоит уголь. "Необходимо, чтобы зарубежные компании вышли на этот рынок, сформировалась равновесная цена. Тогда будет понятно, что нужно реально включать в тариф", - отметил он.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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