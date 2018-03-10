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    интернаты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Детский интернат в Ивано-Франковской области. Архивное фото
    В Украине хотят закрыть интернаты. Куда деть 100 000 детей?
    15:01 20.11.2017
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    До 2026 года в Украине хотят закрыть все интернаты, а это более 100 тысяч воспитанников. У властей планы грандиозные - вернуть их в семьи, а тех кого не удастся - оставят в групповых домиках.
    Дети
    С 1 сентября интернаты прекратят прием детей, которые не являются сиротами
    15:38 16.04.2017
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    Согласно информации, количество детей в интернатных учреждениях Украины медленно растет: если в 2000 года там содержалось более 99 тыс детей, то сейчас – 106 тыс.
    Программный директор по развитию Международной благотворительной организации Благотворительный фонд СОС Дитячі Містечка. Україна Дарья Касьянова.
    Касьянова: финансирование интернатов из госбюджета выросло до 7 млрд грн
    00:13 29.01.2017
    92Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Программный директор по развитию "Благотворительного фонда "СОС Детские Деревни - Украина" Дарья Касьянова в эфире ГС заявила, что при этом на содержание ребенка и на его потребности "выделяются копейки".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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