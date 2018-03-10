Военные инструкторы и советники США много лет работают на территории Украины. Вроде бы, помогают реформировать ВСУ. Однако не все так просто. Они, как богочеловеки, стремятся форматировать сознание украинцев.
Министры обороны Раймондас Кароблис и Степан Полторак обсудили развитие способностей киберзащиты и стратегических коммуникаций, согласовали совместные действия в рамках комиссии Украина-НАТО на уровне министров.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Военные инструкторы и советники США много лет работают на территории Украины. Вроде бы, помогают реформировать ВСУ. Однако не все так просто. Они, как богочеловеки, стремятся форматировать сознание украинцев.