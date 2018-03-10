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    инструкторы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Американские военные инструкторы в Украине
    Как американские военные советники научат украинцев... думать
    15:20 18.02.2018
    1378Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Военные инструкторы и советники США много лет работают на территории Украины. Вроде бы, помогают реформировать ВСУ. Однако не все так просто. Они, как богочеловеки, стремятся форматировать сознание украинцев.
    Украинские десантники участвуют в двухмесячных практических занятиях, которые проводят инструкторы НАТО
    Инструкторы из Британии начали готовить ВСУ к боевым действиям в городе
    22:37 09.01.2018
    491
    По данным Минобороны, иностранные инструкторы сотрудничают с Минобороны Украины в рамках операции ORBITAL и уже провели немало разноплановых тренингов и курсов для украинских военнослужащих.
    Встреча министра обороны Литвы Раймондаса Кароблиса и главы Минобороны Украины Степана Полторака
    Литва предлагает увеличить число своих военных инструкторов в Украине
    12:41 19.05.2017
    87
    Министры обороны Раймондас Кароблис и Степан Полторак обсудили развитие способностей киберзащиты и стратегических коммуникаций, согласовали совместные действия в рамках комиссии Украина-НАТО на уровне министров.
    Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон
    Британия направила в Тунис группу военных инструкторов - СМИ
    01:56 16.10.2016
    49Военная кампания против "Исламского государства"
    По заявлению министра обороны Великобритании Майкла Фэллона, обучение поможет вооруженным силам Туниса усилить безопасность их границ и остановить распространение ИГ по побережью.
    Канадские инструкторы готовят украинскую военную полицию. Видео
    Канадские инструкторы готовят украинскую военную полицию 
    04:53 16.05.2016
    156
    Подготовку канадских инструкторов прошли более 150 военнослужащих военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Американские военные инструкторы в Украине
    Как американские военные советники научат украинцев... думать
    15:20 18.02.2018
    1378
    Военные инструкторы и советники США много лет работают на территории Украины. Вроде бы, помогают реформировать ВСУ. Однако не все так просто. Они, как богочеловеки, стремятся форматировать сознание украинцев.
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