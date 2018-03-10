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Тег
инспекции
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
5
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Ночная инспекция дорог: появилось видео Кличко на мотоцикле
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Мэр Киева Виталий Кличко с директором коммунального предприятия "Киевавтодор" Александром Густелевым проинспектировали недавно отремонтированные дороги столицы. В частности, Воздухофлотский проспект.
В России назвали условие инспекций в Крыму
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Крымский вопрос. Компенсация или война?
Согласно комментарию МИД России, присоединение полуострова Крым к России является "результатом свободного волеизъявления его многонационального населения".
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Аваков сообщил о ликвидации пожарной инспекции
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Тотальная нищета, рост цен и тарифов
По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, сотрудники инспекции занимаются преимущественно вымогательством денег за успешное прохождение проверок противопожарной безопасности.
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22:31 04.09.2016
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Украина: навстречу реформам или катастрофе?
Как заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, он объявит 15 сентября о реформе пожарно-спасательной службы, которая подразумевает ликвидацию пожарной инспекции.
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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