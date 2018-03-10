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    инспекции

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Кличко на байке проехал по ночному Киеву
    Ночная инспекция дорог: появилось видео Кличко на мотоцикле 
    22:24 02.09.2017
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    Мэр Киева Виталий Кличко с директором коммунального предприятия "Киевавтодор" Александром Густелевым проинспектировали недавно отремонтированные дороги столицы. В частности, Воздухофлотский проспект.
    Министерство иностранных дел РФ в Москве
    В России назвали условие инспекций в Крыму
    20:45 29.04.2017
    1569Крымский вопрос. Компенсация или война?
    Согласно комментарию МИД России, присоединение полуострова Крым к России является "результатом свободного волеизъявления его многонационального населения".
    Здание МИД РФ
    МИД России: статус Крыма - вопрос решенный и не подлежит пересмотру
    18:09 29.04.2017
    1301Крымский вопрос. Компенсация или война?
    Согласно комментарию МИД РФ, "нынешний статус Республики Крым и города Севастополя как субъектов Российской Федерации - вопрос решенный" и "не подлежит пересмотру".
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Аваков сообщил о ликвидации пожарной инспекции
    01:58 27.02.2017
    803Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, сотрудники инспекции занимаются преимущественно вымогательством денег за успешное прохождение проверок противопожарной безопасности.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Аваков анонсировал ликвидацию пожарной инспекции
    22:31 04.09.2016
    2304Украина: навстречу реформам или катастрофе?
    Как заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, он объявит 15 сентября о реформе пожарно-спасательной службы, которая подразумевает ликвидацию пожарной инспекции.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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