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    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Гривны
    Успехи МинСтеця? Где "воюющая страна" находит миллионы на пиар
    18:19 20.12.2017
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    Инвестор верит своему сердцу и уму, но точно не тому, что он просто увидел по телевизору, поэтому видеоролик о привлекательности Украины, размещенный за $100 тыс. на CNN, выглядит как мотовство денег украинских налогоплательщиков.
    Новый образ Савченко
    Савченко в эфире появилась в новом имидже
    19:20 12.03.2017
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    Народный депутат Надежда Савченко появилась в кадре на канале News One, где она является ведущей программы "Субъективные итоги недели", в наряде зеленого цвета с ярким макияжем и уложенной прической.
    Алексей Якубин
    Якубин: политики будут разрушать образ "иконы" Савченко
    18:47 25.03.2016
    652Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Надежда Савченко после возможного возвращения в Украину станет опасным конкурентом для нынешних политиков, поэтому можно ожидать информационных "вбросов", которые попытаются разрушать образ, созданный вокруг Савченко, считает политолог Алексей Якубин.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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