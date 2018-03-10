Инвестор верит своему сердцу и уму, но точно не тому, что он просто увидел по телевизору, поэтому видеоролик о привлекательности Украины, размещенный за $100 тыс. на CNN, выглядит как мотовство денег украинских налогоплательщиков.
Надежда Савченко после возможного возвращения в Украину станет опасным конкурентом для нынешних политиков, поэтому можно ожидать информационных "вбросов", которые попытаются разрушать образ, созданный вокруг Савченко, считает политолог Алексей Якубин.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.