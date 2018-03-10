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    госзакупки

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Максим Нефедов, заместитель Айвараса Абромавичуса
    Нефедов: с сентября все госзакупки будут в электронном формате
    20:56 15.03.2016
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    Заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов отметил, что благодаря системе электронных государственных закупок ProZorro государству удалось сэкономило 1,3 миллиарда гривен.
    МВД: закупка тактических рюкзаков для МВД состоялась прозрачно
    МВД: закупка тактических рюкзаков состоялась прозрачно 
    17:36 13.02.2016
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    В МВД заявили, что распространенная информация о непрозрачной деятельности министерства в сфере государственных закупок является искажением реального положения вещей.
    Яценюк рассказал о госзакупках
    Яценюк рассказал о госзакупках 
    21:15 17.01.2016
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    Благодаря электронной системе закупок ProZorro в этом году государство сэкономит минимум 5 млрд грн бюджетных средств. Об этом глава правительства Арсений Яценюк заявил в программе "10 минут с премьер-министром".
    Петр Порошенко
    Порошенко подписал закон о полномочиях Нацполиции при госзакупках
    17:23 17.01.2016
    282Последствия реформы МВД. Дело Шевцова
    О подписании закона, которым Нацполиции предоставляются полномочия по использованию переговорной процедуры для проведения госзакупок, говорится на странице соответствующего законопроекта №3461 на сайте Верховной Рады.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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