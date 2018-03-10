Заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов отметил, что благодаря системе электронных государственных закупок ProZorro государству удалось сэкономило 1,3 миллиарда гривен.
Благодаря электронной системе закупок ProZorro в этом году государство сэкономит минимум 5 млрд грн бюджетных средств. Об этом глава правительства Арсений Яценюк заявил в программе "10 минут с премьер-министром".
О подписании закона, которым Нацполиции предоставляются полномочия по использованию переговорной процедуры для проведения госзакупок, говорится на странице соответствующего законопроекта №3461 на сайте Верховной Рады.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".