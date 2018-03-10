По словам Демчишина, крупные предприятия энергетики увеличили чистую прибыль за 2015 год на 16 млрд грн крупные предприятия энергетики. Среди них "Укртрансгаз", "Укрнафта", "Энергоатом", "Укрэнерго", "Укргидроэнерго", "Укртранснафта" и "Центрэнерго".
Советник министра агрополитики Алексей Зубрицкий рассказал, как аграрные предприятия искусственно загоняются в долги, а потом по этим долгам у них отсуживается имущество. Предприятия остаются государственными, но активов у них уже нет.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.