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    госдолги

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Флаг США и флаг России
    Минфин США испугался введения санкций на госдолг РФ
    07:55 05.02.2018
    1658США - Россия: санкции преткновения
    Минфин США в ночь на 30 января опубликовал "кремлевский список", куда включил почти все руководство РФ и крупных российских бизнесменов - всего 210 человек, а информации о каких-либо новых санкциях в открытой части доклада нет.
    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    Страны с большими долгами не платят такой высокий процент, как Украина - Устенко
    20:43 07.10.2015
    353Списание госдолга Украины кредиторами
    Одно дело, печатать доллар и раздавать его всем за свои долги, или печатать иену и рассчитываться иеной. Украина — не мировой эмиссионный центр, поэтому тут совсем другая ситуация, считает исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.
    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    Устенко: к концу года госдолг Украины составит 95% ВВП
    20:35 07.10.2015
    357Экономический кризис
    Сейчас эта величина приближается к уровню где-то около 90% ВВП, это огромная цифра, заявил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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