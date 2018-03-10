Минфин США в ночь на 30 января опубликовал "кремлевский список", куда включил почти все руководство РФ и крупных российских бизнесменов - всего 210 человек, а информации о каких-либо новых санкциях в открытой части доклада нет.
Одно дело, печатать доллар и раздавать его всем за свои долги, или печатать иену и рассчитываться иеной. Украина — не мировой эмиссионный центр, поэтому тут совсем другая ситуация, считает исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.