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    горы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Самые смелые на свете китайские снегоочистители. Видео
    Самые смелые на свете китайские снегоочистители 
    12:00 31.01.2018
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    Китайские снегоочистители бросают вызов смерти, чтобы сохранить пригодной для туристов горную туристическую тропу над пропастью. Каждое утро после обильного снегопада они поднимаются и монотонно совершают свою работу.
    Мощная лавина в Приэльбрусье едва не погребла горнолыжный курорт. Видео
    Мощная лавина в Приэльбрусье едва не погребла горнолыжный курорт 
    00:41 01.05.2017
    233Суперштормы накрыли Европу
    В Приэльбрусье мощная лавина сошла у подножия горнолыжного курортного поселка Терскол. Огромная масса снега, сходящая с вершины горы вызвала панику у отдыхающих.
    Вид с Говерлы - наивысшей точки Украины
    Выше облаков. Красота заснеженной Говерлы 
    10:35 03.11.2015
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    Говерла – одна из самых популярных вершин в Карпатах, так как является высочайшей горой в Украине. Ее высота над уровнем моря составляет 2061 метр. Вид с горы красив в любое время года, в настоящее время вершина покрылась снегом.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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