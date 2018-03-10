Китайские снегоочистители бросают вызов смерти, чтобы сохранить пригодной для туристов горную туристическую тропу над пропастью. Каждое утро после обильного снегопада они поднимаются и монотонно совершают свою работу.
Говерла – одна из самых популярных вершин в Карпатах, так как является высочайшей горой в Украине. Ее высота над уровнем моря составляет 2061 метр. Вид с горы красив в любое время года, в настоящее время вершина покрылась снегом.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
Китайские снегоочистители бросают вызов смерти, чтобы сохранить пригодной для туристов горную туристическую тропу над пропастью. Каждое утро после обильного снегопада они поднимаются и монотонно совершают свою работу.
Говерла – одна из самых популярных вершин в Карпатах, так как является высочайшей горой в Украине. Ее высота над уровнем моря составляет 2061 метр. Вид с горы красив в любое время года, в настоящее время вершина покрылась снегом.
Китайские снегоочистители бросают вызов смерти, чтобы сохранить пригодной для туристов горную туристическую тропу над пропастью. Каждое утро после обильного снегопада они поднимаются и монотонно совершают свою работу.