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Согласно петиции, все подписавшиеся призывают изучить семейную обстановку ребенка, чтобы защитить его и его братьев или сестер от будущих инцидентов, связанных с халатностью родителей, которые могут привести к серьезным телесным повреждениям или даже смерти.