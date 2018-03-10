Британский полицейский Том Харрисон в костюме гориллы шесть дней шел на четвереньках к финишу Лондонского марафона. Таким образом британец решил привлечь внимание общественности к проблеме истребления горилл.
По словам матери четырехлетнего мальчика, упавшего в вольер к горилле в зоопарке Цинциннати, несчастные случаи иногда происходят, но она благодарна за то, что "правильные люди оказались в правильном месте".
Согласно петиции, все подписавшиеся призывают изучить семейную обстановку ребенка, чтобы защитить его и его братьев или сестер от будущих инцидентов, связанных с халатностью родителей, которые могут привести к серьезным телесным повреждениям или даже смерти.
В США горилла Коко усыновила двух котят. 44-летняя обезьяна, благодаря исследователю Франсин Паттерсон научилась владеть языку жестов. По словам Паттерсон ее воспитанница постоянно показывала жест, означающий "ребенок".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".