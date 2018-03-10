наверх
10.03.201812:00
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    гориллы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Горилла зажгла в бассейне под модный бит. Видео
    Горилла "зажгла" в бассейне под модный бит 
    03:29 25.06.2017
    177
    Самец гориллы по кличке Золя из зоопарка Далласа во время купания в бассейне неожиданно начал делать движения, напоминающие сложные трюки уличных танцевальных банд.
    В Лондоне участник марафона 6 дней шел на четвереньках до финиша. Видео
    В Лондоне участник марафона 6 дней шел на четвереньках до финиша 
    03:42 30.04.2017
    116
    Британский полицейский Том Харрисон в костюме гориллы шесть дней шел на четвереньках к финишу Лондонского марафона. Таким образом британец решил привлечь внимание общественности к проблеме истребления горилл.
    Горилла
    Американка, чей ребенок упал в вольер с гориллой: "всякое случается"
    05:23 31.05.2016
    1617
    По словам матери четырехлетнего мальчика, упавшего в вольер к горилле в зоопарке Цинциннати, несчастные случаи иногда происходят, но она благодарна за то, что "правильные люди оказались в правильном месте".
    Горилла
    Более 14 тыс человек просят наказать родителей ребенка, упавшего в вольер с гориллой
    00:55 30.05.2016
    396
    Согласно петиции, все подписавшиеся призывают изучить семейную обстановку ребенка, чтобы защитить его и его братьев или сестер от будущих инцидентов, связанных с халатностью родителей, которые могут привести к серьезным телесным повреждениям или даже смерти.
    В США 44-летняя горилла усыновила двух котят. Видео
    В США 44-летняя горилла усыновила двух котят 
    23:17 16.10.2015
    362
    В США горилла Коко усыновила двух котят. 44-летняя обезьяна, благодаря исследователю Франсин Паттерсон научилась владеть языку жестов. По словам Паттерсон ее воспитанница постоянно показывала жест, означающий "ребенок".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги