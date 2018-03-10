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    голодомор

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    В США почтили память жертв Голодомора в Украине 1932-1933 годов
    В США почтили память жертв Голодомора
    13:29 25.11.2017
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    Согласно информации, участники акции, посвященной голоду в Украине 1932-1933 годов, зажгли свечи памяти во дворе посольства и почтили память жертв Голодомора-геноцида минутой молчания.
    Канадский фильм ”Горькая жатва” о Голодоморе
    В Киеве презентовали канадский фильм "Горькая жатва" о Голодоморе
    21:51 27.11.2016
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    Бюджет фильма "Горькая жатва" около 20 миллионов долларов. Режиссером стал канадец украинского происхождения Джордж Менделюк, который вместе с Ричардом Бачинским-Гувером являются авторами сценария.
    Мероприятия в память о жертвах Голодомора в Киеве
    Траурные мероприятия в память о жертвах голодоморов в Киеве 
    21:37 26.11.2016
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    В Киеве сотни людей собрались на траурные мероприятия по случаю Дня памяти жертв голодоморов. Священники разных религиозных конфессий отправили панихиду по погибшим.
    Президент вместе с супругой почтили память жертв Голодомора 1932-33 годов в Украине
    Порошенко призвал украинский бизнес создать музей, посвященный голодомору
    20:47 26.11.2016
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    По мнению президента Петра Порошенко, к созданию музея, посвященного голодомору, должны подключиться неправительственные круги – представители украинского бизнеса.
    В Украине зажгли свечу памяти о жертвах Голодомора
    Всеукраинская акция "Зажги свечу" в память жертв Голодомора 
    18:07 26.11.2016
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    Всеукраинская акция "Зажги свечу" в память жертв Голодомора началась в 16:00. Президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман попросили сограждан сегодня зажечь свечу памяти о жертвах голодоморов в своем доме.
    Президент вместе с супругой почтили память жертв Голодомора 1932-33 годов в Украине
    Порошенко подписал указ о проведении мероприятий к 85-й годовщине Голодомора
    16:40 26.11.2016
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    О подписании указа относительно проведения мероприятий к 85-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов в Украине президент Петр Порошенко сообщил во время чествования памяти жертв Голодомора.
    Арсений Яценюк. Архивное фото
    Яценюк поддержал инициативу о расследовании преступлений коммунрежима
    19:23 29.11.2015
    968
    Как сообщается, Яценюк поддержал инициативу балтийских партнеров, которые начали процессы по привлечению к международной ответственности за коммунистические преступления.
    Порошенко с супругой почтили память жертв Голодомора 1932-33 гг в Украине
    Президент с супругой возложили цветы к памятнику жертвам Голодомора 
    14:45 28.11.2015
    374
    Президент Петр Порошенко вместе с супругой Мариной почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине минутой молчания. У памятного знака были зажжены лампадки.
    Служба Безопасности Украины
    СБУ обнародовала уголовные дела, заведенные на украинцев во время Голодомора
    11:08 28.11.2015
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    Документы обнародованы из архивных уголовных дел, хранящихся в подразделениях региональных органов СБУ. Все материалы в установленном порядке будут переданы в Институт национальной памяти.
    Владимир Гройсман
    Гройсман о голодоморах: посягательство на жизнь человека не имеет оправдания
    10:56 28.11.2015
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    Как отметил глава Верховной Рады Украины Владимир Гройсман, жизнь каждого человека - это самая большая ценность в цивилизованном мире, и любое посягательство на нее никогда не будет иметь оправдания.
    Александр Турчинов
    Турчинов призвал зажечь свечи в память о жертвах голодоморов
    09:04 28.11.2015
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    Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в своем обращении ко Дню памяти жертв голодоморов отметил, что только в 1932-1933 годах жертвами голодомора стали более 4 миллионов украинцев.
    Свечи
    Украина в субботу чтит память жертв голодоморов
    07:09 28.11.2015
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    В этот день граждане посещают поминальное богослужение и возлагают символические горшочки с зерном и свечами к памятникам жертв голодоморов в Украине. В 16:00 объявляется общенациональная минута молчания.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко: голодомор в Украине - результат "жестокости тоталитарного режима"
    22:42 07.11.2015
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    По словам Порошенко, голодомор был самым ужасным преступлением против человечества в мирное время, попыткой поставить украинцев на колени, отобрать у них достоинство.
    Белый дом. Архивное фото
    Белый Дом почтил память жертв голодомора в Украине
    22:30 07.11.2015
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    Согласно информации, Белый дом приурочил это обращение к открытию в Вашингтоне при участии украинских чиновников и знаменитостей памятника жертвам голодомора.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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