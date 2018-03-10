Всеукраинская акция "Зажги свечу" в память жертв Голодомора началась в 16:00. Президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман попросили сограждан сегодня зажечь свечу памяти о жертвах голодоморов в своем доме.
В этот день граждане посещают поминальное богослужение и возлагают символические горшочки с зерном и свечами к памятникам жертв голодоморов в Украине. В 16:00 объявляется общенациональная минута молчания.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".