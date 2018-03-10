Все, кто пережил начало 1990-х, наблюдают повторение сценария с увеличением числа малоимущих, а зачастую просто нищих. Денег заработать негде, поэтому опять становятся популярными поездки на заработки. Оставшиеся в Украине экономят изо всех сил.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.