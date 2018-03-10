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    голод

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Последствия боевых действий в Йемене
    В 2018 в мире ожидается крупнейшая гуманитарная катастрофа - СМИ
    05:13 31.12.2017
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    Речь идет о голоде и конфликтах в Йемене, Южном Судане и Бирме. Так, в 2017 году от голода страдало более 20 млн человек, но следующий рискует стать еще хуже.
    Украинцы почтили память жертв Голодомора
    Годовщина Голодомора: во всех окнах Львова горят памятные свечи - спецкор
    02:29 27.11.2016
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    Журналистка городского сайта Львова 032.ua Ирина Труш сообщила в эфире радиостанции "Голос Столицы", что 26 ноября во всех храмах Львова отправляли службы, а к вечеру в окнах зажглись свечи.
    Кошелек. Архивное фото
    Украинцы меняют ориентиры: угроза голода и смена страны жительства
    15:26 30.04.2016
    23625Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    Все, кто пережил начало 1990-х, наблюдают повторение сценария с увеличением числа малоимущих, а зачастую просто нищих. Денег заработать негде, поэтому опять становятся популярными поездки на заработки. Оставшиеся в Украине экономят изо всех сил.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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