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Теперь у президента Петра Порошенко появится еще и своя Ставка верховного главнокомандующего. Где и когда — неизвестно. Это решение СНБО является тайным. Однако реакция на новость самих украинцев - не секрет. Так что же пишут они об этом в соцсетях?