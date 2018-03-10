Ориентировочная стоимость изъятого героина на "наркорынке" составляет почти 1,4 миллиарда гривен (66 миллионов долларов). Таким образом, был раскрыт транзитный канал контрабанды героина с Ближнего Востока в страны ЕС.
Предположительно он изготовлен из неочищенного опия-сырца и является сильно токсичным, так как для его изготовления используются различные химические компоненты, которые не удаляются из наркотика полностью и попадают в организм.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.