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    героин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    СБУ задержала рекордную партию героина - 500 кг
    Задержание рекордной партии героина в Украине 
    15:41 12.06.2015
    339Криминализация украинского общества.
    Служба безопасности Украины задержала рекордную партию героина в 500 килограммов, обнаружив транзитный канал поставок героина с Ближнего Востока в страны Евросоюза.
    Пакет с героином
    СБУ задержала рекордную партию героина в 500 кг
    15:20 12.06.2015
    174Криминализация украинского общества.
    Ориентировочная стоимость изъятого героина на "наркорынке" составляет почти 1,4 миллиарда гривен (66 миллионов долларов). Таким образом, был раскрыт транзитный канал контрабанды героина с Ближнего Востока в страны ЕС.
    Полиция России
    Наркополиция впервые изъяла в Москве чёрный героин
    22:20 07.03.2015
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    Предположительно он изготовлен из неочищенного опия-сырца и является сильно токсичным, так как для его изготовления используются различные химические компоненты, которые не удаляются из наркотика полностью и попадают в организм.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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