В понедельник Мемориал памяти жертв геноцида "Цицернакаберд" посетили президент Армении Серж Саргсян, спикер парламента Галуст Саакян, премьер-министр Карен Карапетян, члены правительства и депутаты парламента.
Украинская пресса и официальные лица в Украине в этом году в официальном названии события, которое отмечают 18 мая. Одни называют этот день "Днем памяти жертв депортации крымских татар”, другие – "Днем памяти геноцида".
Комментируя тот факт, что не все государства мира признают факт геноцида армян, дипломат отметил, что "проблема в том, что до сих пор в мире есть политическое безразличие, что особенно заметно - политическая целесообразность".
По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, заявление Папы далеко от правовой и исторической действительности. "Для религиозных лидеров неуместно выдвигать необоснованные обвинения", - отметил он.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".