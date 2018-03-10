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    геноциды

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    День памяти жертв геноцида в Армении
    В Армении вспоминают жертв геноцида 1915 года в Османской Турции 
    17:05 24.04.2017
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    В понедельник Мемориал памяти жертв геноцида "Цицернакаберд" посетили президент Армении Серж Саргсян, спикер парламента Галуст Саакян, премьер-министр Карен Карапетян, члены правительства и депутаты парламента.
    В Нью-Йорке почтили память жертв геноцида армян
    В Нью-Йорке почтили память жертв геноцида армян 
    15:46 24.04.2017
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    В Нью-Йорке в понедельник состоялись мероприятия, посвященные 102-ой годовщине геноцида армян в Османской империи. Подробнее смотрите в видео.
    У памятника жертвам Голодомора 1932-33 гг в Украине
    Голодомор-геноцид. В соцсетях интересуются: а сейчас не то же самое?
    17:54 08.12.2016
    6575Мероприятия в День памяти жертв Голодомора
    Украинский парламент опять решил напомнить мировому сообществу о Голодоморе, призывая признать его геноцидом. Что же думают по этому поводу сами украинцы? Что пишут они об этом в соцсетях?
    Флаг крымских татар
    История и идеология: можно ли называть депортацию крымских татар геноцидом
    14:21 18.05.2016
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    Украинская пресса и официальные лица в Украине в этом году в официальном названии события, которое отмечают 18 мая. Одни называют этот день "Днем памяти жертв депортации крымских татар”, другие – "Днем памяти геноцида".
    Акция памяти жертв геноцида армян в Стамбуле
    В Стамбуле прошла акция памяти жертв геноцида армян 
    23:59 24.04.2016
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    На площади Галатасарай в Стамбуле прошла акция, посвященная геноциду армян. Участники мероприятия в руках держали фотографии видных армян, убитых 24 апреля 1915 года.
    Флаг Ирана
    Тегеран назвал действия коалиции в Йемене геноцидом
    22:58 10.05.2015
    95Военная кампания в Йемене
    Как заявил представитель МИД Ирана Марзие Афхам, авиаудары, наносимые по Йемену силами международной коалиции во главе с Саудовской Аравией, противоречат международным нормам.
    Флаг Армении
    Армения будет добиваться международного признания геноцида армян - посол
    15:09 17.04.2015
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    Комментируя тот факт, что не все государства мира признают факт геноцида армян, дипломат отметил, что "проблема в том, что до сих пор в мире есть политическое безразличие, что особенно заметно - политическая целесообразность".
    Флаг Турции
    Турция отзывает своего посла из Ватикана
    21:33 12.04.2015
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    Согласно информации, посол Ватикана в Анкаре был вызван для объяснений в МИД Турции в связи с высказываниями Папы Римского, назвавшего убийство армян в Османской империи "геноцидом".
    Флаг Турции
    В МИД Турции назвали неприемлемым заявление Папы Римского о геноциде армян
    18:50 12.04.2015
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    По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, заявление Папы далеко от правовой и исторической действительности. "Для религиозных лидеров неуместно выдвигать необоснованные обвинения", - отметил он.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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