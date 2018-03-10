Финансирование направят на обеспечение комплексного национального механизма внедрения гендерного равенства в отраслевых реформах через поддержку работы офиса Правительственного уполномоченного по вопросам гендерной политики.
По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, на заседании Кабмина принято постановление о введении правительственного уполномоченного по вопросам гендерной политики.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.