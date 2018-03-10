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    гендер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Гендерное неравенство в зарплатах: женщины сами просят оклад ниже – эксперт
    22:47 11.06.2017
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    Генеральный менеджер рекрутинговой компании "Аффинити" Алена Яковлева в эфире радиостанции Голос Столицы заявила, что в Украине нет гендерной разницы в зарплатах мужчин и женщин.
    Заместитель генсека ООН Фумзиле Мламбо-Нгкука и посол Швеции в Украине Мартин Хагстрем
    Швеция выделила Украине 5 млн евро на гендерное равенство
    16:23 10.06.2017
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    Финансирование направят на обеспечение комплексного национального механизма внедрения гендерного равенства в отраслевых реформах через поддержку работы офиса Правительственного уполномоченного по вопросам гендерной политики.
    Премьер Владимир Гройсман, первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Степан Кубив во время заседания Кабмина
    В Кабмине вводят должность уполномоченного по гендерной политике
    15:30 07.06.2017
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    По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, на заседании Кабмина принято постановление о введении правительственного уполномоченного по вопросам гендерной политики.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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