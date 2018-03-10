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    • Источники: РИА Новости Украина
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    Золотой прыжок украинца Абраменко на Олимпиаде. Видео
    "Золотой" прыжок украинца Абраменко на Олимпиаде 
    23:32 18.02.2018
    7142Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    В воскресенье украинец Александр Абраменко завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане. Это первая медаль для Украины на 23-х Олимпийских играх и третье "золото" в истории зимних олимпиад.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
    Золотой прыжок украинца Абраменко на Олимпиаде. Видео
    "Золотой" прыжок украинца Абраменко на Олимпиаде 
    23:32 18.02.2018
    7142
    В воскресенье украинец Александр Абраменко завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане. Это первая медаль для Украины на 23-х Олимпийских играх и третье "золото" в истории зимних олимпиад.
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